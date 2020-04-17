Закрытие Курганской области на въезд и выезд из-за коронавируса: кому разрешен въезд и кому положены спецпропуска

17 Апр 2020 2020-04-17T14:38:57+03:00

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Челябинцы не смогут съездить в Курганскую область на выходные. Завтра, 18 апреля, усилят контроль въездах в Курганскую область: на трассах выставят блок-посты и дополнительные патрули ДПС. О закрытии Курганской области на въезд и выезд из-за коронавируса сообщил местный оперштаб.

Такая мера поможет предотвратить массовое скопления народа в православных храмах во время празднования Пасхи. Особый контроль будет на дорогах в Далматово, Чимеево.

— Обращаем внимание на то, что на территорию Курганской области будут допускаться только жители региона, а также граждане, прибывшие из других субъектов РФ для лечения, участия в похоронах или выполнения служебных обязанностей при наличии подтверждающих документов, - уточнили в оперативном штабе по коронавирусу.

Таким образом, жители соседних регионов не смогут посетить пасхальные богослужения в курганских храмах из-за режима самоизоляции. Кроме того, в Курганской области закрыли для посещения закрыли кладбища. Запрет не распространяется на проведение похорон, противоклещевую обработку и оказание ритуальных услуг.

На сегодняшний день в Курганской области зафиксировано 13 случаев COVID-19. Из них на лечении находятся 10 человек.

СПРАВКА КП

За невыполнение региональных требований о самоизоляции предусмотрены штрафы для граждан в размере от 1 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - от 30 до 50 тыс. рублей.

За нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, КоАП РФ предусмотрены административные наказания: для граждан — штраф от 15 до 40 тыс. рублей, для должностных лиц и предпринимателей — штраф от 50 до 150 тыс. рублей либо приостановление деятельности до 90 суток, для юридических лиц — штраф от 200 до 500 тыс. рублей либо приостановление деятельности до 90 суток.

Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности в соответствии с КоАП РФ влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 1 до 50 тыс. рублей; на должностных лиц - от 10 до 50 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет; на индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 100 тыс. до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

СПРАВКА КП

За невыполнение региональных требований о самоизоляции предусмотрены штрафы для граждан в размере от 1 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тыс. рублей.

За нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, КоАП РФ предусмотрены административные наказания: для граждан — штраф от 15 до 40 тыс. рублей, для должностных лиц и предпринимателей — штраф от 50 до 150 тыс. рублей либо приостановление деятельности до 90 суток, для юридических лиц — штраф от 200 до 500 тыс. рублей либо приостановление деятельности до 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU