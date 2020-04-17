В Челябинской области на чиновников минздрава завели уголовное дело о халатности

17 Апр 2020 2020-04-17T16:22:48+03:00

Поставленные в онкоцентр операционные столы не соответствовали заявке. Фото: Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины

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В Челябинской области возбудили уголовное дело о халатности должных лиц, по вине которых в онкоцентр поступили операционные столы, не соответствующие требованиям. Нарушения вскрылись после прокурорской проверки.

По данным надзорного ведомства, в 2018 году по итогам аукциона между министерством здравоохранения Челябинской области и коммерческой фирмой был заключен договор на поставку пяти операционных столов для Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины. Сумма контракта составила более 22,5 миллионов рублей. Приемочная комиссия минздрава одобрила оборудование.

— Фактически в учреждение поставлены другие операционные столы, но с технической документацией на модель столов, указанных в контракте. Кроме того, на момент подписания акта сведения о медицинском изделии отсутствовали в государственном реестре территориального органа Росздравнадзора. Таким образом, в нарушение норм закона должностными лицами министерства принято оборудование, не отвечающее условиям заключенного госконтракта, — сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Из-за несоответствия требованиям онкоцентр не смог эксплуатировать операционные столы. Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, где по результатам их рассмотрения возбудили уголовное дело по ст. ч. 1 .1. ст. 293 УК РФ (Халатность с причинением особо крупного ущерба).

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ИСТОЧНИК KP.RU