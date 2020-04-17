2020-04-17T16:22:48+03:00
Происшествия

В Челябинской области на чиновников минздрава завели уголовное дело о халатности

Они оставили онкоцентр без операционных столов
Юлия РЕУТОВА
Поделиться:
Поставленные в онкоцентр операционные столы не соответствовали заявке. Фото: Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медициныПоставленные в онкоцентр операционные столы не соответствовали заявке. Фото: Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины
Изменить размер текста:

В Челябинской области возбудили уголовное дело о халатности должных лиц, по вине которых в онкоцентр поступили операционные столы, не соответствующие требованиям. Нарушения вскрылись после прокурорской проверки.

По данным надзорного ведомства, в 2018 году по итогам аукциона между министерством здравоохранения Челябинской области и коммерческой фирмой был заключен договор на поставку пяти операционных столов для Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины. Сумма контракта составила более 22,5 миллионов рублей. Приемочная комиссия минздрава одобрила оборудование.

— Фактически в учреждение поставлены другие операционные столы, но с технической документацией на модель столов, указанных в контракте. Кроме того, на момент подписания акта сведения о медицинском изделии отсутствовали в государственном реестре территориального органа Росздравнадзора. Таким образом, в нарушение норм закона должностными лицами министерства принято оборудование, не отвечающее условиям заключенного госконтракта, — сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Из-за несоответствия требованиям онкоцентр не смог эксплуатировать операционные столы. Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, где по результатам их рассмотрения возбудили уголовное дело по ст. ч. 1 .1. ст. 293 УК РФ (Халатность с причинением особо крупного ущерба).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
И конструктор, и дизайнер: лаборант южноуральского предприятия создает собственных кукол
Новая тест-система распознает COVID-19, даже если человек не чувствует симптомов болезни
В Челябинской области на чиновников минздрава завели уголовное дело о халатности
В Челябинске показали новую госпитальную базу для больных коронавирусом
Перемены в челябинском «Тракторе»: подписан новый контракт, другие на грани разрыва
Закрытие Курганской области на въезд и выезд из-за коронавируса: кому разрешен въезд и кому положены спецпропуска
ВТБ запускает международные переводы с карты на карту
«С нас трясут деньги»: челябинцы пожаловались на охранную компанию
Банк УРАЛСИБ предлагает дистанционное подключение к Интернет-банку через контакт-центр
Жителей Челябинской области приглашают на онлайн-концерт с известными музыкантами
На трубопрокатном заводе в Челябинске опровергли слухи о массовом сокращении рабочих
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 2,7 раза по итогам 1 квартала
ВТБ готов приступить к разработке условий льготной ипотечной программы
В Челябинске журналистов повторно проверят на коронавирус
Алексей Текслер о ночной облаве в Челябинске: «Некоторые не понимают по-другому»
Девять детей и нет работы: как челябинские волонтеры помогают пострадавшим из-за коронавируса
Получат ли в Челябинске безработные пособие, если не встанут на учет до конца апреля
В Челябинск из Таиланда могут вернуться 73 путешественника
ВТБ расширяет условия выдачи кредитов на зарплату
Губернатор Челябинской области выйдет из самоизоляции: «Зюсь выписан»
Алексей Текслер о продлении режима самоизоляции в Челябинской области: «Главный ориентир — количество заболевших»
Заболел ли экипаж космического корабля «Союз МС-16» коронавирусом
В Челябинской области 64 случая COVID-19: четыре новых пациента ко вчерашнему дню
Когда вернутся в Челябинск путешественники, застрявшие в Таиланде
Банк России утвердил Людмилу Коган в качестве инвестора по финансовому оздоровлению Банка УРАЛСИБ
Финалисты экологического конкурса «Мечела» воплощают в жизнь свои проекты