В Челябинской области на чиновников минздрава завели уголовное дело о халатности
В Челябинской области возбудили уголовное дело о халатности должных лиц, по вине которых в онкоцентр поступили операционные столы, не соответствующие требованиям. Нарушения вскрылись после прокурорской проверки.
По данным надзорного ведомства, в 2018 году по итогам аукциона между министерством здравоохранения Челябинской области и коммерческой фирмой был заключен договор на поставку пяти операционных столов для Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины. Сумма контракта составила более 22,5 миллионов рублей. Приемочная комиссия минздрава одобрила оборудование.
— Фактически в учреждение поставлены другие операционные столы, но с технической документацией на модель столов, указанных в контракте. Кроме того, на момент подписания акта сведения о медицинском изделии отсутствовали в государственном реестре территориального органа Росздравнадзора. Таким образом, в нарушение норм закона должностными лицами министерства принято оборудование, не отвечающее условиям заключенного госконтракта, — сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.
Из-за несоответствия требованиям онкоцентр не смог эксплуатировать операционные столы. Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, где по результатам их рассмотрения возбудили уголовное дело по ст. ч. 1 .1. ст. 293 УК РФ (Халатность с причинением особо крупного ущерба).
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ИСТОЧНИК KP.RU