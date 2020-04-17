Решили ненавидеть и водителей: челябинцы возмутились огороженной парковкой у ЮУрГУ
Пока по всему Челябинску убирают заборы, где-то их забирают: челябинцы возмутились новой огороженной парковкой напротив ЮУрГУ. Теперь машины от пешеходов ограждает прямоугольник из серых заборов.
Фотографиями «новой парковки» поделились в группе движения «Челябинский урбанист». Судя по всему, ограждения еще не полностью готовы: где-то для заборов заготовлены только основания. При этом, своеобразная коробка тянется вплоть до конца продолжения аллеи, идущей по всему проспекту Ленина, для которой убирали гладкие камни все того же урбаниста.
Пост с фотографиями уже стал очень популярным. За два часа под фотографиями собралось уже более двух сотен комментариев, которые высмеивают новую парковочную зону.
— Водители жаловались, что из-за урбаниста стало меньше парковочных мест. Ну что же, теперь за дело взялись чиновники, — комментирует одна из подписчиц группы.
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ИСТОЧНИК KP.RU