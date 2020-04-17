2020-04-17T18:35:49+03:00
Общество

Решили ненавидеть и водителей: челябинцы возмутились огороженной парковкой у ЮУрГУ

Новое ограждение решили сделать из известных серых заборов
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Многие пользователи вспомнили. что для официального благоустройства, с площади убрали полюбившиеся челябинцам гладкие камни. Фото: Челябинский урбанист, vk.comМногие пользователи вспомнили. что для официального благоустройства, с площади убрали полюбившиеся челябинцам гладкие камни. Фото: Челябинский урбанист, vk.com
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Пока по всему Челябинску убирают заборы, где-то их забирают: челябинцы возмутились новой огороженной парковкой напротив ЮУрГУ. Теперь машины от пешеходов ограждает прямоугольник из серых заборов.

Фотографиями «новой парковки» поделились в группе движения «Челябинский урбанист». Судя по всему, ограждения еще не полностью готовы: где-то для заборов заготовлены только основания. При этом, своеобразная коробка тянется вплоть до конца продолжения аллеи, идущей по всему проспекту Ленина, для которой убирали гладкие камни все того же урбаниста.

Пост с фотографиями уже стал очень популярным. За два часа под фотографиями собралось уже более двух сотен комментариев, которые высмеивают новую парковочную зону.

— Водители жаловались, что из-за урбаниста стало меньше парковочных мест. Ну что же, теперь за дело взялись чиновники, — комментирует одна из подписчиц группы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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