Новые случаи заражения коронавирусом в Челябинской области на 17 апреля 2020: 73-летний больной
73-летнего жителя Верхнего Уфалея госпитализировали челябинскую «Коммунарку» (ОКБ №2) с диагнозом COVID-19. Как сообщается на сайте коронавирус74.рф, болезнь протекает с пневмонией.
Источник заражения — контакт с больным. При этом на сайте оперштаба Верхнего Уфалея значится два больных. Еще одна больная жительница находится на лечении в соседнем Екатеринбурге, поэтому не учитывается в региональной статистике. В соцсетях сообщается, что в начале месяца она вернулась из Москвы.
Сейчас отрабатываются все контакты. Проводится дезинфекция подъездов, где жили заболевшие.
Инфографика: Эдуард Фадюшин
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ИСТОЧНИК KP.RU
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