Новые случаи заражения коронавирусом в Челябинской области на 17 апреля 2020: 73-летний больной

17 Апр 2020 2020-04-17T21:28:20+03:00

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73-летнего жителя Верхнего Уфалея госпитализировали челябинскую «Коммунарку» (ОКБ №2) с диагнозом COVID-19. Как сообщается на сайте коронавирус74.рф, болезнь протекает с пневмонией.

Источник заражения — контакт с больным. При этом на сайте оперштаба Верхнего Уфалея значится два больных. Еще одна больная жительница находится на лечении в соседнем Екатеринбурге, поэтому не учитывается в региональной статистике. В соцсетях сообщается, что в начале месяца она вернулась из Москвы.

Сейчас отрабатываются все контакты. Проводится дезинфекция подъездов, где жили заболевшие.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

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ИСТОЧНИК KP.RU