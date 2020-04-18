Жительница Челябинска испекла полсотни куличей для онкобольных ребятишек
Маленькие пациенты онкоотделения Челябинской детской областной больницы будут праздновать Пасху в палате. И отведать домашних куличей не смогут. Медики отпускают ребятишек на выходные, но только тех, у кого позволяют анализы и состояние. В больнице на праздничные выходные остались 50 детей.
Но праздник пришел к ним сам. Накануне волонтеры группы «Мама помоги» доставили в онкоотделение 12-килограмовую посылку — 52 маленьких кулича для детей и 10 больших для мам.
— Все это испекла в домашних условиях волонтер Елена. Рецепт согласовала с родителями. Из-за ограничений в приеме еды детям можно только натуральные продукты, но тоже далеко не все, поэтому сверху куличи политы, вместо белка, сахарной глазурью, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе благотворительного движения «Искорка Фонд».
Для детей это был большой сюрприз.
— Вы не представляете, какую радость доставили ребенку, — написала одна из мам волонтерам. — Сынок сидит прямо сейчас и довольный грызет глазурь!
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
ИСТОЧНИК KP.RU