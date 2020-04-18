2020-04-18T08:10:41+03:00
Общество

Жительница Челябинска испекла полсотни куличей для онкобольных ребятишек

Рецепт она подобрала специальный, чтобы не нарушать рекомендованную диету
Валентина ВАГАНОВА
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Все эти куличи испекла волонтер на своей домашней кухне. Фото: благотворительное движение «Искорка Фонд»Все эти куличи испекла волонтер на своей домашней кухне. Фото: благотворительное движение «Искорка Фонд»
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Маленькие пациенты онкоотделения Челябинской детской областной больницы будут праздновать Пасху в палате. И отведать домашних куличей не смогут. Медики отпускают ребятишек на выходные, но только тех, у кого позволяют анализы и состояние. В больнице на праздничные выходные остались 50 детей.

Но праздник пришел к ним сам. Накануне волонтеры группы «Мама помоги» доставили в онкоотделение 12-килограмовую посылку — 52 маленьких кулича для детей и 10 больших для мам.

— Все это испекла в домашних условиях волонтер Елена. Рецепт согласовала с родителями. Из-за ограничений в приеме еды детям можно только натуральные продукты, но тоже далеко не все, поэтому сверху куличи политы, вместо белка, сахарной глазурью, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе благотворительного движения «Искорка Фонд».

Для детей это был большой сюрприз.

— Вы не представляете, какую радость доставили ребенку, — написала одна из мам волонтерам. — Сынок сидит прямо сейчас и довольный грызет глазурь!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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