Сохраняем дистанцию: МФЦ Челябинской области возобновят работу в штатном режиме

19 Апр 2020 2020-04-19T08:36:18+03:00

Ранее получить или отдать документы можно было только по записи

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В живую удобнее: многофункциональные центры Челябинской области возобновят работу в штатном режиме уже с понедельника, 20 апреля. Ранее из-за режима самоизоляции МФЦ перевели на выдачу и прием документов по предварительной записи.

Как сообщили в управлении МВД по Челябинской области, южноуральцам придется соблюдать все меры предосторожности при посещении центров. Помимо стандартных масок, перчаток и антисептиков, граждан просят соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

При этом в ведомстве отметили, что недавнее постановление о продлении срока службы паспортов, который истекает в период режима изоляции, все еще остается в силе. Также люди, которым только предстоит получить удостоверение личности в этот период, могут воспользоваться свидетельством о рождении или загранпаспортом.

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ИСТОЧНИК KP.RU