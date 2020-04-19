Сохраняем дистанцию: МФЦ Челябинской области возобновят работу в штатном режиме
В живую удобнее: многофункциональные центры Челябинской области возобновят работу в штатном режиме уже с понедельника, 20 апреля. Ранее из-за режима самоизоляции МФЦ перевели на выдачу и прием документов по предварительной записи.
Как сообщили в управлении МВД по Челябинской области, южноуральцам придется соблюдать все меры предосторожности при посещении центров. Помимо стандартных масок, перчаток и антисептиков, граждан просят соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.
При этом в ведомстве отметили, что недавнее постановление о продлении срока службы паспортов, который истекает в период режима изоляции, все еще остается в силе. Также люди, которым только предстоит получить удостоверение личности в этот период, могут воспользоваться свидетельством о рождении или загранпаспортом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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