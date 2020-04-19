Курсантам Челябинского училища штурманов запретили покидать казармы

19 Апр 2020 2020-04-19T09:34:36+03:00

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В Челябинском высшем военном авиационном краснознаменном училище штурманов (филиал Воронежской военно-воздушной академии Жуковского и Гагарина) усилены меры по предотвращению заражения коронавирусом. Занятия проводятся в казармах, отменены увольнительные.

Как сообщили сотрудники учебного заведения, все необходимые действия были предприняты еще до того, как стало известно о массовых заражениях в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище и Нахимовском морском училище.

— Те из курсантов, кто до режима самоизоляции находился в других городах, сейчас занимаются дистанционно. Остальные живут и обучаются на охраняемой территории училища в поселке Шагол. Домой в Челябинск и другие города никого не отпускают. Увольнительные отменены, — рассказали сотрудники.

По их словам, число преподавателей сокращено до минимума — почти все тоже сидят на карантине. У тех, кто приходит в расположение училища, измеряют температуру. Курсантов почти не выпускают из казарм. Занятия идут дистанционно — с помощью компьютеров, установленных в комнатах казарм.

В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище заразились 14 курсантов и один гражданский сотрудник. Коронавирус подхватили и 31 воспитанник Нахимовского морского училища. Ребята приехали в Москву на репетицию Парада Победы. По предварительным данным, их мог заразить преподаватель, контактировавший с гражданскими лицами в столице.

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ИСТОЧНИК KP.RU