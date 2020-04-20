Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 20 апреля 2020 года приближается к сотне человек
Глава управления здравоохранения города Наталья Горлова на апппартном совещании озвучила количество зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро эта цифра составляет 97. За минувшие сутки 14 новых больных, из них в областном центре – только один (всего с начала пандемии – 38).
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— На лечении в Челябинске остается 18 человек, остальные выписаны. Госпитализируются лица с пневмонией, с подозрением на COVID-19, остальные выписаны, - уточнили Наталья Горлова.
На сегодняшний день в городе 640 коек, занято – 114. Это больные коронавирусом, люди с условно положительным диагнозом и больные пневмонией.
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Еще две клинические базы готовятся к 28 апреля. Это второй корпус горбольницы №9 и горбольница №2 (не путать с областной больницей №2, получившей в народе название «Коммунарка»).
— Готовность — 95%, — уточнила Горлова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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