2020-04-20T08:19:01+03:00
Общество

Современно и безопасно: акция «Бессмертный полк» в Челябинской области пройдет в режиме онлайн

Ранее из-за пандемии коронавируса шествие перенесли вместе с парадом
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Организаторы отметили, что живое шествие все равно состоитсяОрганизаторы отметили, что живое шествие все равно состоитсяФото: Михаил ФРОЛОВ
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Уходим в онлайн: акция «Бессмертный полк» в Челябинской области пройдет в формате интернет-трансляции. Сделано это из-за переноса всех мероприятий, посвященных Дню Победы, на неопределенный срок.

Принять участие в акции может любой южноуралец. Для этого понадобится лишь видеокамера и непосредственно портрет родственника.

— Найдите в семейном архиве фотографию своего предка — воина или труженика тыла. Возьмите в руки портрет, с которым вы ходите на шествие Бессмертного полка. Запишите на видео короткий рассказ о вашем герое и пришлите нам, — рассказал региональный куратор акции Игорь Белехов.

Все присланные видеоролики, длительность которых не должна превышать 20 секунд, покажут во время трансляции 9 мая. При этом, как отмечают организаторы, несмотря на онлайн-акцию, живое шествие также состоится в этом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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