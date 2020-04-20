Современно и безопасно: акция «Бессмертный полк» в Челябинской области пройдет в режиме онлайн

20 Апр 2020 2020-04-20T08:19:01+03:00

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Уходим в онлайн: акция «Бессмертный полк» в Челябинской области пройдет в формате интернет-трансляции. Сделано это из-за переноса всех мероприятий, посвященных Дню Победы, на неопределенный срок.

Принять участие в акции может любой южноуралец. Для этого понадобится лишь видеокамера и непосредственно портрет родственника.

— Найдите в семейном архиве фотографию своего предка — воина или труженика тыла. Возьмите в руки портрет, с которым вы ходите на шествие Бессмертного полка. Запишите на видео короткий рассказ о вашем герое и пришлите нам, — рассказал региональный куратор акции Игорь Белехов.

Все присланные видеоролики, длительность которых не должна превышать 20 секунд, покажут во время трансляции 9 мая. При этом, как отмечают организаторы, несмотря на онлайн-акцию, живое шествие также состоится в этом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU