Мамоизоляция. Алексей Текслер о прогулках с детьми в режиме самоизоляции: «Это может быть серьезной проблемой»
«Всех с Пасхой, а нас — с протоколом за нарушение режима самоизоляции. Ждем суда, — написала челябинка Надежда А. в соцсетях — В церкви никого не поймали, а в песочнице — пожалуйста. Для понимания ситуации: копию протокола нам не дали — сказали сходить за ней в местное УВД, если нужна».
На брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией губернатора Алексея Текслера спросили, можно ли разрешить мамам с детьми гулять у дома?
— Ежедневно по статье 20.6.1 КОАП («Нарушение режима повышенной готовности» оформляется более 100 протоколов, — сказал Текслер. — Размер штрафов пока невелик — одна тысяча рублей.
По возможному послаблению режима для мам с детьми губернатор ответил так:
— Нужно трижды подумать, прежде чем выйти из дома, если речь идет о здоровье ребенка. О массовых протоколах родителям с детьми я не слышал
На аппратнои совещании в мэрии Челябинска ранее начальник городского УВД Сергей Миронов заявил:
— Создано 16 передвижных пунктов полиции, есть пешие патрули для обхода улиц, дворов, парков, посещение которых запрещено.
Кроме того, восемь полицейских бригад вместе с медиками без выходных объезжают находящихся на обязательном карантине по COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU
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