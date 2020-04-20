Мамоизоляция. Алексей Текслер о прогулках с детьми в режиме самоизоляции: «Это может быть серьезной проблемой»

20 Апр 2020 2020-04-20T12:15:02+03:00

В Челябинске шрафуют родителей за выгул малышни в песочнице

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«Всех с Пасхой, а нас — с протоколом за нарушение режима самоизоляции. Ждем суда, — написала челябинка Надежда А. в соцсетях — В церкви никого не поймали, а в песочнице — пожалуйста. Для понимания ситуации: копию протокола нам не дали — сказали сходить за ней в местное УВД, если нужна».

На брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией губернатора Алексея Текслера спросили, можно ли разрешить мамам с детьми гулять у дома?

— Ежедневно по статье 20.6.1 КОАП («Нарушение режима повышенной готовности» оформляется более 100 протоколов, — сказал Текслер. — Размер штрафов пока невелик — одна тысяча рублей.

По возможному послаблению режима для мам с детьми губернатор ответил так:

— Нужно трижды подумать, прежде чем выйти из дома, если речь идет о здоровье ребенка. О массовых протоколах родителям с детьми я не слышал

На аппратнои совещании в мэрии Челябинска ранее начальник городского УВД Сергей Миронов заявил:

— Создано 16 передвижных пунктов полиции, есть пешие патрули для обхода улиц, дворов, парков, посещение которых запрещено.

Кроме того, восемь полицейских бригад вместе с медиками без выходных объезжают находящихся на обязательном карантине по COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU