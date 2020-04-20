В Челябинской области власти признали дефицит масок в аптеках

20 Апр 2020 2020-04-20T13:27:07+03:00

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В аптеках одноразовых масок днем с огнем не сыскать. Но стоит забить в строку поисковых сервисов «Куплю медицинские маски в Челябинске», как выпадает убористая подборочка предложений: «Маска гигиеническая трехслойная — 70 руб/штука», «Маска одноразовая белая — 30 руб/штука» и др. Почему не в аптеках, а не непонятных складах «от поставщика» товар есть и почему он так дорог?

— Самое важное — обеспечить средствами защиты наших медиков, — сказал на брифинге по коронавирусной инфекции губернатор Алексей Текслер. — У нас создан полуторамесячный запас индивидуальных средств защиты. Дефицит в аптеках мы будем восполнять по мере того, как по линии министерства промышленности РФ будем получать заказанный объем поставок. С этим проблема существует по всей стране.

Напомним, одноразовые медицинские маски стали пропадать из аптек в Челябинске еще в феврале, когда по стране победно пошла эпидемия коронавирусной инфекции. И скупили повязки не впечатлительные жители, а бдительные спекулянты. В апреля на региональный аптечный склад поступила партия в 57 тыс. штук Далее еще были крупные поставки, но до аптек ничего не дошло.

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ИСТОЧНИК KP.RU