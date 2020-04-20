В Челябинске волонтеры начали шить маски для пожилых людей
Волонтеры из Челябинска решили дать бой непростым временам. Своими усилиями они отшили уже более 500 многоразовых масок для защиты от коронавирусной инфекции. Средства защиты они раздают всем, кто в них нуждается.
Чертежи по лекалу, опрятные выкройки и кропотливое шитье, — вот, что занимает свободные часы юных добровольцев. Каждый день они собираются вместе, чтобы изготовить новую партию масок.
Студентка Ольга Ненашева, одна из добровольцев, рассказывает, что дистанционное обучение высвобождает больше половины дня, а интересное занятие в период самоизоляции найти непросто. Долго размышлять девушка не стала: она оперативно подключилась к полезной работе.
— Первые маски я сшила исключительно для себя и своих родных, а потом решила внести свой вклад в борьбе за сохранение здоровья большего числа людей. Приятно понимать, что такими простыми действиями ты можешь принести реальную помощь, — поделилась Ольга Ненашева.
Средства защиты раздают бесплатно пожилым людям и малообеспеченным семьям
Добровольцы развозят наборы со средствами индивидуальной защиты многодетным семьям, пенсионерам и малообеспеченным гражданам. Многоразовая маска, пара перчаток и антисептик — все это так необходимо для некогда обычного похода в магазин или прогулки с домашними любимцами.
За символичные деньги изделия можно приобрести у ребят. Трехслойная маска с марлевой вставкой, пропитанной противовирусным средством, прослужит не один день и сэкономит семейный бюджет. Также можно приобрести наборы для индивидуальной защиты и не переживать за здоровье своих близких, которым приходится выходить из дома в период самоизоляции. Найти изделия ребят можно в социальных сетях.
Средства, вырученные с продажи, пойдут не только на закупку нового сырья, но и на обеспечение всеми необходимыми средствами защиты нуждающихся групп населения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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