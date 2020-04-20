В Челябинске волонтеры начали шить маски для пожилых людей

20 Апр 2020 2020-04-20T13:34:17+03:00

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Волонтеры из Челябинска решили дать бой непростым временам. Своими усилиями они отшили уже более 500 многоразовых масок для защиты от коронавирусной инфекции. Средства защиты они раздают всем, кто в них нуждается.

Чертежи по лекалу, опрятные выкройки и кропотливое шитье, — вот, что занимает свободные часы юных добровольцев. Каждый день они собираются вместе, чтобы изготовить новую партию масок.

Студентка Ольга Ненашева, одна из добровольцев, рассказывает, что дистанционное обучение высвобождает больше половины дня, а интересное занятие в период самоизоляции найти непросто. Долго размышлять девушка не стала: она оперативно подключилась к полезной работе.

— Первые маски я сшила исключительно для себя и своих родных, а потом решила внести свой вклад в борьбе за сохранение здоровья большего числа людей. Приятно понимать, что такими простыми действиями ты можешь принести реальную помощь, — поделилась Ольга Ненашева.

Средства защиты раздают бесплатно пожилым людям и малообеспеченным семьям

Добровольцы развозят наборы со средствами индивидуальной защиты многодетным семьям, пенсионерам и малообеспеченным гражданам. Многоразовая маска, пара перчаток и антисептик — все это так необходимо для некогда обычного похода в магазин или прогулки с домашними любимцами.

За символичные деньги изделия можно приобрести у ребят. Трехслойная маска с марлевой вставкой, пропитанной противовирусным средством, прослужит не один день и сэкономит семейный бюджет. Также можно приобрести наборы для индивидуальной защиты и не переживать за здоровье своих близких, которым приходится выходить из дома в период самоизоляции. Найти изделия ребят можно в социальных сетях.

Средства, вырученные с продажи, пойдут не только на закупку нового сырья, но и на обеспечение всеми необходимыми средствами защиты нуждающихся групп населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU