На карантин: в Магнитогорске закрыли школу-интернат из-за коронавируса
«Учреждение закрыто» — в Магнитогорске отправили на карантин школу-интернат для детей с особенностями развития. Среди 14 южноуральцев, у которых 20 апреля подтвердили коронавирус, оказались две сотрудницы интерната.
— У всех обучающихся были взяты анализы на коронавирус. Все результаты отрицательные. На данный момент учреждение закрыто на обязательную 14-дневную самоизоляцию, — рассказали в пресс-службе администрации Магнитогорска.
При этом, как сообщили в мэрии, девушек заразили не в интернате: после введения режима изоляции они работали удаленно. Всего в Магнитогорске за прошедшие сутки коронавирус был выявлен у пяти человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU