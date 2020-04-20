На карантин: в Магнитогорске закрыли школу-интернат из-за коронавируса

20 Апр 2020 2020-04-20T18:28:20+03:00

Сейчас тесты взяты у всех учеников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У двух сотрудниц положительный анализ на COVID-19

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«Учреждение закрыто» — в Магнитогорске отправили на карантин школу-интернат для детей с особенностями развития. Среди 14 южноуральцев, у которых 20 апреля подтвердили коронавирус, оказались две сотрудницы интерната.

— У всех обучающихся были взяты анализы на коронавирус. Все результаты отрицательные. На данный момент учреждение закрыто на обязательную 14-дневную самоизоляцию, — рассказали в пресс-службе администрации Магнитогорска.

При этом, как сообщили в мэрии, девушек заразили не в интернате: после введения режима изоляции они работали удаленно. Всего в Магнитогорске за прошедшие сутки коронавирус был выявлен у пяти человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU