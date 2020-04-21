2020-04-21T10:23:58+03:00
Коронавирус Covid-19

В Челябинске школы могут открыться уже после майских праздников

Стало известно, при каких условиях возобновится очное образование
Ольга АНТОНОВА
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Школьники могут выйти на уроки в классы уже после майских праздников.Школьники могут выйти на уроки в классы уже после майских праздников.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Завтра ровно месяц с начала дистанционной учебы челябинских школьников. Из-за режима самоизоляции школьные здания закрыты на замок. Учебный процесс переведен в режим онлайн, с огромным пластом для самостоятельного изучения.

И если младшее и среднее звено можно смело отпускать на летние каникулы, так как проверочные работы перенесены на осень, то выпускники 9 и 11 классов волнуются: впереди ОГЭ и ЕГЭ, и хорошо бы возобновить занятия в очном режиме, в школьных кабинетах. Очное образование, как ни крути, эффективнее всех дистанционок.

Во вторник, 21 апреля, на брифинге по ситуации с коронавирусом первый замгубернатора Ирина Гехт заявила, что в школы ученики могут вернуться уже в мае.

— Много вопросов у всех по тому, как мы будем продолжать образовательный процесс после 30 апреля (до этого дня по решению губернатора в регионе введен режим самоизоляции), — сказала Ирина Гехт. — Мы наблюдаем за ситуацией с точки зрения эпидемиологической обстановки. Может, уже после майских праздников в территориях с благополучной ситуацией школы начнут принимать детей, и мы продолжим образовательный процесс. Особенно это касается старшеклассников.

Но все, подчеркнула Гехт, будет зависеть от текущей ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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