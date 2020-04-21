В Магнитогорске – новый домашний очаг коронавирнусной инфекции
Две недели назад в Магнитогорске вспыхнул очаг эпидемии коронавирнуса. От пневмонии в больнице скончался глава большей армянской семьи, а его домочадцы попали в инфекционные отделения с подтвержденным диагнозом. На карантин в 14 дней закрыли целый подъезд, в котором проживало семейство. Сейчас семья погибшего намерена подать в суд на медиков. По мнению родственников, врачи поздно сделали анализы и несвоевременно оказали помощь.
И вот новая вспышка. О ней на брифинге по COVID-19 21 апреля заявила первый замгубернатора Ирина Гехт:
- Второй очаг – семья из Таджикистана, давно осевшая в Магнитогорске.
В очаг входят контактные: родственники и соседи, которые общались с этой семьей. Всего их семь человек, и у всех коронавирус подтвержден. Как заявили в пресс-службе минздрава региона, подъезды и придомовая территория прошли через дезифекцию. У жителей подъезда, где живет семья, тоже взяты тесты на COVID-19.
Сейчас в Магнитогорске подтверждено 23 случая коронавируса. В больницах находится 19 человек. Четверо – выздоровели.
Всего в Челябинской области 107 заболевших коронавирусной инфекцией.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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