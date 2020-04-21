2020-04-21T11:36:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В Магнитогорске – новый домашний очаг коронавирнусной инфекции

Заболели члены одной семьи и их соседи
Инна КУМЕЙКО
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В Магнитогорске "вспыхнул" второй семейныцй очаг коронавирусной инфекции. Фото: Архив КП.В Магнитогорске "вспыхнул" второй семейныцй очаг коронавирусной инфекции. Фото: Архив КП.
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Две недели назад в Магнитогорске вспыхнул очаг эпидемии коронавирнуса. От пневмонии в больнице скончался глава большей армянской семьи, а его домочадцы попали в инфекционные отделения с подтвержденным диагнозом. На карантин в 14 дней закрыли целый подъезд, в котором проживало семейство. Сейчас семья погибшего намерена подать в суд на медиков. По мнению родственников, врачи поздно сделали анализы и несвоевременно оказали помощь.

И вот новая вспышка. О ней на брифинге по COVID-19 21 апреля заявила первый замгубернатора Ирина Гехт:

- Второй очаг – семья из Таджикистана, давно осевшая в Магнитогорске.

В очаг входят контактные: родственники и соседи, которые общались с этой семьей. Всего их семь человек, и у всех коронавирус подтвержден. Как заявили в пресс-службе минздрава региона, подъезды и придомовая территория прошли через дезифекцию. У жителей подъезда, где живет семья, тоже взяты тесты на COVID-19.

Сейчас в Магнитогорске подтверждено 23 случая коронавируса. В больницах находится 19 человек. Четверо – выздоровели.

Всего в Челябинской области 107 заболевших коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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