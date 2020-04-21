2020-04-21T12:54:28+03:00
Общество

Учителям запретили ставить школьникам двойки во время дистанционного обучения в Челябинской области

Лидия ПЕСКОВА
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На время пандемии двойки под запретом.На время пандемии двойки под запретом.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Дистанционная учеба дается непросто и школьникам, и учителям. В дневниках школяров уже появились первые двойки. Это недопустимо, заявили в министерстве образования Челябинской области.

— Мы в этот период не ставим двойки. Мы помогаем ребенку удержаться, не откатиться назад. Спросите: а как же качество образования? Если дети учились на протяжении года, то за несколько недель свои знания, навыки и умения не потеряют. Сейчас нам нужно просто поддержать ребенка. Не учебную, а именно образовательную деятельность, — заявила во время онлайн урока для родителей и педагогов первый заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова.

Это реальный электронный дневник школяра из Челябинска. Фото: читатель КП-Челябинск.

Это реальный электронный дневник школяра из Челябинска. Фото: читатель КП-Челябинск.

Итоговые оценки по всем предметам в непереходных классах будут ставить по текущей успеваемости, с учетом достижений дистанта. Закрепить последние темы ребята смогут в начале следующего года. Региональные и всероссийские проверочные работы уже перенесли на осень. Переводные экзамены в профильные классы власти рекомендуют не проводить, но окончательное решение будут принимать внутри школы.

Для большинства школьников учебный год закончится, как обычно, в последних числах мая. Его продлят только для выпускников 9-х и 11-х классов.

Ранее министерство просвещения России заявило, что в девятых классах школьники будут сдавать только обязательные предметы - русский язык и математику. Набор предметов на ЕГЭ не меняется. Сдавать экзамены выпускники 9-х и 11-х классов будут после 8 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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