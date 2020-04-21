2020-04-21T14:52:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Индекс уровня самоизоляции в Челябинске на 21 апреля 2020: Челябинск свалился на последнее место

Во время режима самоизоляции, объявленного губернатором, на улицах очень людно
Ольга АНТОНОВА
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"Чур меня, коронавирус, чур меня!". Челябинцы наплевали на режим самоизоляции."Чур меня, коронавирус, чур меня!". Челябинцы наплевали на режим самоизоляции.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Индекс уровня самоизоляции во вторник, 21 апреля, красноречиво доказывает: челябинцы плевать хотели на меры предосторожности, и эпидемия коронавирусной инфекции нас не пугает. На улицах полно народу: денек погожий, солнце светит по-весеннему. Подумаешь, 107 подтвержденных диагнозов COVID-19!

Индекс уровня самоизоляции в Челябинске от Яндекса демонстрирует, что наш город на последнем, 15 месте, среди городов-миллионников. Показатель — 1,8 балла из пяти возможных. Такой же недисциплинированный Новосибирск: те же 1,8 балла.

У Москвы — 31, балла, у Перми — 2,5 баллов. У Казани — 2,4.

Накануне на брифинге по ситуации с распространением коронавирусной инфекцией в регионе губернатор Алексей Текслер сообщил, что система пропусков в Челябинской области готова, и при необходимости режим самоизоляции ужесточат.

Глава региона призывает быть дисциплинированными, чтобы индекс уровня самоизоляции в Челябинске поднялся. Тогда бы регион не вводил жестких ограничительных мер, которые неминуемо скажутся на нашем качестве жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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