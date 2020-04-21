Челябинцев, застрявших в Турции, доставили на родину

21 Апр 2020 2020-04-21T19:18:34+03:00

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Самолет с российскими туристами из Турции, среди которых есть и южноуральцы, приземлился в аэропорту Кольцово. Россиян ждут работники минздрава и Роспотребнадзора, а также машины для доставки людей в обсерваторы.

Всего на борту прилетело 34 пассажиров, которые проживают в Челябинской области. Два автобуса доставят их в санаторий «Изумруд», где они будут находится 14 дней под наблюдением врачей.

Ранее, 19 апреля, на родину вернулись еще 49 южноуральцев из Таиланда, которых вывозили спецрейсом. Их разместили в обсерваторе на берегу озера Смолино, однако условия центра не устроили туристов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/774590" frameborder="0"></iframe> Южноуральские туристы из Турции приземлились в Екатеринбурге.

Жительница Челябинска, вернувшаяся из Таиланда, попала в обсерватор 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU