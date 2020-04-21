2020-04-21T19:15:34+03:00
Спорт

Контракт на $700 тыcяч: бывший вратарь «Трактора» перешел в самый титулованный клуб НХЛ

В клубе довольно серьезная конкуренция среди голкиперов
Алексей МИКУШИН
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Контракт рассчитан на один годКонтракт рассчитан на один годФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Василий Демченко подписал контракт с клубом «Монреаль Канадиенс» — старейшим и самым титулованным клубом НХЛ (с 1909 года 24 раза завоевывал Кубок Стэнли). Об этом сообщил его хоккейный агент Дэн Мильштейн в своем Твиттере.

Воспитаннику челябинского хоккея предложен двусторонний годовой контракт минимум на $700 тысяч долларов. Такое соглашение оговаривает разный оклад хоккеиста в зависимости от того, в какой лиге он выступает. Проще говоря, если Демченко будет играть в основном составе квебекцев, то его оклад увеличится. Но, скорее всего, Василия будут «обкатывать» в фарм-клубе «Монреаля» или другом дружеском клубе. Примерно половина полученной суммы уйдет в Канаде на налоги, плюс отчисления агенту.

— Я давно думал о том, чтобы уехать в Северную Америку. Когда я уже выступал в Магнитогорске, ко мне приезжали представители «Монреаля». У нас шел разговор на протяжении всего сезона. Я узнал все расклады, и у меня родилась это решение. Возможно, я начну с АХЛ. Надо пробиваться и думать о своей игре, — прокомментировал Демченко официальному сайту НХЛ.

Конкуренция вратарей в «Монреале» довольно серьезная и Демченко придется хорошенько проявить себя, чтобы попасть в основной состав.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса чемпионат в НХЛ остановлен. Также неизвестно, когда Василий сможет отправиться за океан.

Напомним, 26-летний Василий Демченко провел в составе черно-белых семь сезонов, но по ходу минувшего чемпионата был обменян в магнитогорский «Металлург». Однако в «Магнитке» ему не предложили новый контракт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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