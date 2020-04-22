22 Апр 2020 2020-04-22T05:28:25+03:00

Рассказываем, как это было сделано

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Необычный видеоролик попал в соцсети и сразу был отмечен интернет-пользователями. За три дня — более 13 тысяч просмотров.

— Какая завораживающая красота! Пересмотрела несколько раз, — пишут люди.

Завораживающее видео во льду Тургояка сняла жительница Челябинской области.

Видео снято прямо в толще льда озера Тургояк. Мы узнали, кто и как это сделал.

Такая идея могла прийти в голову, наверное, только творческому человеку, который замечает прекрасное обычных вещах. Автор видео — жительница Миасса Ольга Рязанова. Она художник. Рисует портреты. Любит природу.

— Мы с мужем были на озере. Лед у берега потрескался. Я сидела разглядывала трещины, и стало интересно: а как это выглядит внутри. Подумала, что нужно приехать с камерой. На следующий день взяла с собой камеру GoPro на палке. Так и получилось это видео, — рассказала Ольга Рязанова корреспонденту КП-Челябинск.

А вот как съемочный процесс выглядел со стороны.

Ольга снимает видео во льду озера Тургояк. Фото из личного архива героини материала.

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ИСТОЧНИК KP.RU