2020-04-22T05:28:25+03:00
Общество

Завораживающее видео во льду Тургояка сняла жительница Челябинской области

Рассказываем, как это было сделано
Ирина КАРЕЛИНА
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Завораживающее видео во льду Тургояка сняла жительница Челябинской области. Кадр из видео Ольги Рязановой.Завораживающее видео во льду Тургояка сняла жительница Челябинской области. Кадр из видео Ольги Рязановой.
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Необычный видеоролик попал в соцсети и сразу был отмечен интернет-пользователями. За три дня — более 13 тысяч просмотров.

— Какая завораживающая красота! Пересмотрела несколько раз, — пишут люди.

Завораживающее видео во льду Тургояка сняла жительница Челябинской области.

Видео снято прямо в толще льда озера Тургояк. Мы узнали, кто и как это сделал.

Такая идея могла прийти в голову, наверное, только творческому человеку, который замечает прекрасное обычных вещах. Автор видео — жительница Миасса Ольга Рязанова. Она художник. Рисует портреты. Любит природу.

— Мы с мужем были на озере. Лед у берега потрескался. Я сидела разглядывала трещины, и стало интересно: а как это выглядит внутри. Подумала, что нужно приехать с камерой. На следующий день взяла с собой камеру GoPro на палке. Так и получилось это видео, — рассказала Ольга Рязанова корреспонденту КП-Челябинск.

А вот как съемочный процесс выглядел со стороны.

Ольга снимает видео во льду озера Тургояк. Фото из личного архива героини материала.

Ольга снимает видео во льду озера Тургояк. Фото из личного архива героини материала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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