Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 22 апреля 2020 года: плюс 9 случаев и новая смерть
Губернатор Алексей Текселер озвучил количество зараженных коронавирусом в Челябинской области. На сегодняшний день 116 случаев и еще одна новая смерть.
— Умерла пациентка из Златоуста. У нее была онкология, COVID-19 был сопутствующий, — доложил глава региона.
Вчера в Екатеринбург прилетели 23 туриста из Челябинской области. Их поместили в санаторий "Изумруд", у всех взяты тесты.
— Коллективы стационарных учреждений переводят на карантин. В первую очередь — дома-интернаты для престарелых и инвалидов. Карантин продлится месяц, сотрудники будут при них по две недели (по две бригады на смену), — уточнил глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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