2020-04-22T10:34:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 22 апреля 2020 года: плюс 9 случаев и новая смерть

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области составило 116 человек
Инна КУМЕЙКОИрина ФАДЮШИНА
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Количество зараженных коронавирусом в Челябинске растет с каждым днемКоличество зараженных коронавирусом в Челябинске растет с каждым днемФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Губернатор Алексей Текселер озвучил количество зараженных коронавирусом в Челябинской области. На сегодняшний день 116 случаев и еще одна новая смерть.

— Умерла пациентка из Златоуста. У нее была онкология, COVID-19 был сопутствующий, — доложил глава региона.

Вчера в Екатеринбург прилетели 23 туриста из Челябинской области. Их поместили в санаторий "Изумруд", у всех взяты тесты.

— Коллективы стационарных учреждений переводят на карантин. В первую очередь — дома-интернаты для престарелых и инвалидов. Карантин продлится месяц, сотрудники будут при них по две недели (по две бригады на смену), — уточнил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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