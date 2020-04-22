Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 22 апреля 2020 года: плюс 9 случаев и новая смерть

22 Апр 2020 2020-04-22T10:34:24+03:00

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Губернатор Алексей Текселер озвучил количество зараженных коронавирусом в Челябинской области. На сегодняшний день 116 случаев и еще одна новая смерть.

— Умерла пациентка из Златоуста. У нее была онкология, COVID-19 был сопутствующий, — доложил глава региона.

Вчера в Екатеринбург прилетели 23 туриста из Челябинской области. Их поместили в санаторий "Изумруд", у всех взяты тесты.

— Коллективы стационарных учреждений переводят на карантин. В первую очередь — дома-интернаты для престарелых и инвалидов. Карантин продлится месяц, сотрудники будут при них по две недели (по две бригады на смену), — уточнил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU