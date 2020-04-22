2020-04-22T10:13:38+03:00
Общество

ВТБ за первый день выдал ипотеку под 6,5% на 100 миллионов рублей

Сделки прошли в 15 регионах России
Поделиться:
Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
Изменить размер текста:

ВТБ за первый день работы по новой программе госсубсидирования выдал кредиты более чем на 100 миллионов рублей. Сделки прошли в 15 регионах России, в тройку городов-лидеров вошли Москва, Барнаул, Самара и Санкт-Петербург. Средняя сумма одного кредита составила почти 3 млн рублей.

«Ипотека с господдержкой 2020» позволит до 1 ноября 2020 г. оформить кредит по льготной ставке 6,5% клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составит 8 миллионов рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 миллиона рублей – для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 20 лет.

«Новая программа выполняет очень важную социальную функцию, позволяя гражданам нашей страны выгодно решить свой жилищный вопрос даже в изменившихся экономических условиях. Благодаря субсидии государства взять ипотеку и переехать в новое жилье сейчас стало гораздо проще. Ставка 6,5% – одна из самых низких на рынке, и поэтому она поможет заемщикам комфортнее обслуживать свои кредиты», – отметил Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. Банк первым из лидеров рынка начал консультации и прием заявок на ипотеку в рамках госсубсидирования 17 апреля. ВТБ выдает каждую четвертую ипотеку в стране. По итогам первого квартала портфель кредитной организации в сегменте жилищных кредитов вырос на 3,5% – до 1,74 трлн рублей. Всего за январь-март объем выданных жилищных кредитов вырос на треть – до 190 миллиардов рублей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперт рассказал, на какие месяцы в этом году планировать поездки в отпуск
В Челябинске камера с системой распознавания лиц обнаружила в магазине нарушительницу карантина
В Челябинской области выросло количество врачей, заболевших коронавирусом
ВТБ за первый день выдал ипотеку под 6,5% на 100 миллионов рублей
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 22 апреля 2020 года: плюс 9 случаев и новая смерть
Первомайские демонстрации перенесли в интернет
Замминистра Челябинской области осудили за взятку в 2 миллиона
ЧМК произвел прокат для реконструкции стадиона к чемпионату мира по хоккею с мячом
Эксперт рассказал, для кого выгоден запрет на скидки в супермаркетах
Известный астролог Василиса Володина назвала даты пика кризиса и выхода из него
Названы три самые ужасные дороги в Челябинской области
Президент освоил новый формат общения с губернаторами
Грозят доложить в Роспотребнадзор: жителям Челябинска навязывают обработку квартир от коронавируса
Когда будет готова вакцина от коронавируса в России
«Давайте помянем дома»: жители Челябинской области призывают не ездить на кладбища в родительский день
Завораживающее видео во льду Тургояка сняла жительница Челябинской области
ВТБ выдал первую ипотеку под 6,5% годовых на Урале
Контракт на $700 тыcяч: бывший вратарь «Трактора» перешел в самый титулованный клуб НХЛ
Мы все боимся друг друга: челябинка, вернувшаяся из Москвы, заявила о незаконной госпитализации