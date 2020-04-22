2020-04-22T10:24:03+03:00
Общество

В Челябинске камера с системой распознавания лиц обнаружила в магазине нарушительницу карантина

Девушку вычислили в толпе продуктового отдела
Юлия РЕУТОВА
Поделиться:
По городу установили камеры с системой распознавания лицПо городу установили камеры с системой распознавания лицФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Челябинске нарушительницу 14-дневного карантина обнаружили с помощью комплекса биометрического контроля. Он был установлен в одном из торгово-развлекательных центров. Камера вычислила в толпе 20-летнюю девушку, которой запрещалось покидать пределы дома.

Изображение челябинки было внесено в базу данных МВД и система распознавания лиц показала свою эффективность.

— В продуктовом магазине одного из торговых комплексов по улице Труда девушку зафиксировали камеры видеонаблюдения с сегментом ведомственной программы распознавания лиц, находящихся в базе данных МВД. Полицейскими установлено, что челябинка находится в общественном месте в нарушение вынесенного ей Управлением Роспотребнадзора предписания об изоляции сроком на 14 дней, — прокомментировали в ГУ МВД по Челябинской области.

В отношении нарушительницы составили административный протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). По решению Калининского районного суда девушку оштрафовали на 20 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зачем в Челябинске на дорогах видеокамеры снимают все автомобили
Откроют ли в Челябинске фитнес-центры в режим всеобщей самоизоляции
Почему в Челябинске безработным вовремя не выплачивают пособие
Не хватило на бутылку: житель Челябинской области ограбил соседей и устроил пожар
Заморозят ли в Челябинске летнее повышение тарифов на ЖКХ из-за COVID-19
Почему в России не дешевеет бензин при падающей цене на нефть
Власти в Челябинске в эпидемию COVID-19 поддержат владельцев ТРК
Как в Челябинске в эпидемию коронавируса поддержат частную медицину
Эксперт рассказал, на какие месяцы в этом году планировать поездки в отпуск
В Челябинске камера с системой распознавания лиц обнаружила в магазине нарушительницу карантина
В Челябинской области выросло количество врачей, заболевших коронавирусом
ВТБ за первый день выдал ипотеку под 6,5% на 100 миллионов рублей
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 22 апреля 2020 года: плюс 9 случаев и новая смерть
Первомайские демонстрации перенесли в интернет
Замминистра Челябинской области осудили за взятку в 2 миллиона
ЧМК произвел прокат для реконструкции стадиона к чемпионату мира по хоккею с мячом
Эксперт рассказал, для кого выгоден запрет на скидки в супермаркетах
Известный астролог Василиса Володина назвала даты пика кризиса и выхода из него
Названы три самые ужасные дороги в Челябинской области
Президент освоил новый формат общения с губернаторами
Грозят доложить в Роспотребнадзор: жителям Челябинска навязывают обработку квартир от коронавируса
Когда будет готова вакцина от коронавируса в России
«Давайте помянем дома»: жители Челябинской области призывают не ездить на кладбища в родительский день
Завораживающее видео во льду Тургояка сняла жительница Челябинской области
ВТБ выдал первую ипотеку под 6,5% годовых на Урале
Контракт на $700 тыcяч: бывший вратарь «Трактора» перешел в самый титулованный клуб НХЛ
Мы все боимся друг друга: челябинка, вернувшаяся из Москвы, заявила о незаконной госпитализации