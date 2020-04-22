В Челябинске камера с системой распознавания лиц обнаружила в магазине нарушительницу карантина

22 Апр 2020 2020-04-22T10:24:03+03:00

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В Челябинске нарушительницу 14-дневного карантина обнаружили с помощью комплекса биометрического контроля. Он был установлен в одном из торгово-развлекательных центров. Камера вычислила в толпе 20-летнюю девушку, которой запрещалось покидать пределы дома.

Изображение челябинки было внесено в базу данных МВД и система распознавания лиц показала свою эффективность.

— В продуктовом магазине одного из торговых комплексов по улице Труда девушку зафиксировали камеры видеонаблюдения с сегментом ведомственной программы распознавания лиц, находящихся в базе данных МВД. Полицейскими установлено, что челябинка находится в общественном месте в нарушение вынесенного ей Управлением Роспотребнадзора предписания об изоляции сроком на 14 дней, — прокомментировали в ГУ МВД по Челябинской области.

В отношении нарушительницы составили административный протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). По решению Калининского районного суда девушку оштрафовали на 20 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU