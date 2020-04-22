Как в Челябинске в эпидемию коронавируса поддержат частную медицину

22 Апр 2020 2020-04-22T10:48:08+03:00

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Платным медицинским центрам сейчас нелегко: они работают или в режиме виртуальных платных консультаций, или принимают пациентов для оказания неотложной помощи.

Чтобы поддержать частный бизнес в сфере здравоохранения, правительство региона разработало для них меру поддержки. Предложение озвучил на брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе губернатор Алексей Текслер в среду, 22 апреля.

— Предлагаю частным медицинским организациям, которые временно остановили оказание плановой помощи, направить своих сотрудников для работы в областных медучреждениях. Приглашаем специалистов частных клиник, в том числе, узких направлений, для формирования бригад здоровья — выезда и консультирования на дому пациентов с хроническими заболеваниями. В первую очередь, кардиологического и неврологического профиля, — сказал глава региона.

Важно, что расходы по заработной плате и страховым взносам для таких сотрудников бюджет области возьмет на себя.

— Это позволит нам, с одной стороны, поддержать медицинский бизнес. С другой, — расширить возможности медицинского обслуживания и работы по принципу стационара на дому, — пояснил Текслер.

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ИСТОЧНИК KP.RU