2020-04-22T11:12:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти в Челябинске в эпидемию COVID-19 поддержат владельцев ТРК

Губернатор озвучил очередной пакет решений по стабилизации экономики
Ольга АНТОНОВА
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Владельцы ТРК в режим самоизоляции несут убытки. Торговые галереи пустые.Владельцы ТРК в режим самоизоляции несут убытки. Торговые галереи пустые.Фото: Инна КУМЕЙКО
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Почти месяц крупные торгово-развлекательные центры в Челябинской области закрыты на ключ: дозволено работать только супермаркетам, арендующим в ТРК площади, и отделам с товарами первой необходимости. Например, с хозтоварами и бытовой химией. Магазинчики модной одежды и обуви, косметики, кофейни, фудзоны и кинотеатры в торгово-развлекательных комплексах пустые.

В среду, 22 апреля, губернатор Алексей Текслер новый пакет экономических мер. Он заявил, что для владельцев ТРК до конца 2020 года вводится налоговая льгота.

— Принято решение по уменьшению на текущий год для этой группы предприятий ставки налога на имущество в два раз. Кроме того, арендодателям снизим налог на имущество в обмен на предоставление ими отсрочки и снижения размера арендной платы арендаторам из пострадавших сфер. Указанна льгота будет носить заявительный характер. С налоговой службой все вопросы отработали.

Плюс к этому, оставшиеся платежи по налогу на имущество можно будет оплатить в 2021 году: будет предоставлена соответствующая отсрочка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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