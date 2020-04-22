2020-04-22T11:38:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Заморозят ли в Челябинске летнее повышение тарифов на ЖКХ из-за COVID-19

Жители региона копят долги, поставщики услуг терпят убытки
Ольга АНТОНОВА
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Обязанности оплачивать счета за коммуналку никто не отменял и в эпидемию коронавируса.Обязанности оплачивать счета за коммуналку никто не отменял и в эпидемию коронавируса.Фото: Александр ГЛУЗ
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На время режима всеобщей самоизоляции, введенного в Челябинской области в апреле, ждя жителей отменены штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ. Но обязанности погашать счета не отменяли.

В «Уралэнергосбыте» хватаются за голову: долг муниципальных предприятий ЖКХ превысил 950 млн. руб. Введут ли регионе мораторий на летнее повышение тарифов на услуги ЖКХ? Об этом журналисты спросили губернатора на брифинге по COVID-19 в среду 22 апреля.

— Ресурсоснабжающие организации находятся в непростой ситуации, потому принято решение об оплате аванса в 30% им всеми бюджетными учреждениями региона, — сказал Текслер. — Все, у кого есть долги, эту ситуацию исправят, — сказал Текслер.

Долги усердно копят простые южноуральцы. За месяц уровень собираемости платежей в регионе упал с 96% до 65%.

— Отмена пеней и штрафов многие ошибочно восприняли как возможность не платить, — говорит Текслер. — Я поручил главам территорий взять на контроль эту ситуацию. Из-за коронавируса пострадали не все.

Возможность моратория на летнее повышение тарифов ЖКХ губернатор не подтвердил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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