2020-04-22T12:54:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Зачем в Челябинске на дорогах видеокамеры снимают все автомобили

Водители опасаются незаслуженных штрафов
Ольга АНТОНОВА
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Внимание, вас снимают!Внимание, вас снимают!Фото: Иван МАКЕЕВ
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17 апреля в Челябинской области камеры фото- и видеофиксации на дорогах начали «щелкать» все автомобили. Означает ли это, что штрафы получат все, кто был за рулем? Или накажут тех, кто нарушает постановление Роспотребнадзора о самоизоляции?

На этот вопрос журналистов на брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией губернатор ответил в среду, 22 апреля:

— Прежде всего, в центре нашего внимания находящиеся в группе риска. Мы проверяем на коронавирус всех приезжих, всех контактных, тестируем медиков, соцработников, пожилых людей с хроническими заболеваниями. Полиция так же ориентирована на работу с теми, кто получил постановление об изоляции: у нас таких жителей — более 1,5 тысяч человек. Все, кто получил постановление Роспотребнадзора, в поле зрения правоохранителей.

Количество патрульных нарядов для проверки соблюдения режима карантина увеличено в регионе в три раза. По нескольку раз в день к изолированным стучатся в двери.

Система фото- и видеофиксации на дорогах отслеживает нарушителей режима самоизоляции. И тестируется для других случаев. Например, для пропускного режима, если его введут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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