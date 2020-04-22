В Челябинской области на карантин закрываются все дома престарелых

22 Апр 2020 2020-04-22T14:48:23+03:00

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22 апреля, минимум на месяц, все дома престарелых и инвалидов в Челябинской области закрываются на карантин по коронавирусу. Об этом на брифинге по ситуации с распространением COVID-19 в регионе заявил губернатор Алексей Текслер:

— Мы продолжаем работать с группами риска, в том числе, с организованными коллективами стационарных учреждений социальной защиты. Принято решение о переводе социальных учреждений региона на карантин. Речь идет о домах-интернатах для престарелых и инвалидов. Они наиболее уязвимы сейчас, в том числе, из-за хронических заболеваний.

Сотрудники будут работать на карантине, жить по соседству с теми, о ком заботятся: по две бригады в каждом доме престарелых, по две недели. Естественно, будучи обеспеченными всем необходимым.

Кстати, как заявили в министерстве социальных отношений региона, среди проживающих в домах престарелых и инвалидов заболевших коронавирусной инфекцией нет.

Как пояснили в министерстве социальных отношений региона, в изоляцию уходят 26 учреждений соцзащиты — для граждан пожилого возраста и инвалидов. В них проживает 4968 человек. Штат учреждений — более 750 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU