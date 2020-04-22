Спасенному в Челябинске львенку Симбе нужен дом
Прихватывает ноги острыми зубами, рвет мягкие игрушки — это про спасенного львенка Симбу, которого лечит челябинский ветврач Карен Даллакян. Недавно он, жертва сочинского фотографа-живодера, качался между жизнью и смертью. Сейчас перебитые мучителями задние лапы заживают, пролежни на суставах затягиваются.
В Пасху львенок вдруг прошел на вихляющихся лапах первые 15 метров. Сейчас он старается даже подпрыгнуть. Правда, пока быстро устает.
Выздоравливающему Симбе в приюте отвели теплую комнатку. Но хищнику в ней тесно. Потому нужно строить уличный вольер — металлическое ограждение по кругу или по периметру с палаткой-шатром над ним на случай дождя и для тенька в солнцепек. На летний дом льва нужно примерно 87 тыс. руб. Плюс, на всей территории приюта нужно проводить ремонт.
— В четверг, 23 апреля, проводим видеоконференцию с коллегами из ЮАР — ветврачами-ортопедами. Поговорим о лечении искалеченных лап: наш лев должен ходить и бегать, — говорит Карен. — Аппетит у малыша отличный, но «диетический стол» пока не отменяли. Индейка, молоко, изредка — говядина.
Львенок Симба в Челябинске начал самостоятельно ходить.
Как помочь с постройкой домика для Симбы:
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ИСТОЧНИК KP.RU