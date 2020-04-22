2020-04-22T17:16:57+03:00
Дом. Семья

Спасенному в Челябинске львенку Симбе нужен дом

Окрепший малыш кусается и требует большего пространства [видео]
Ольга АНТОНОВА
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Симба растет, ему нужен летний дом. Фото: Карен Даллакян.Симба растет, ему нужен летний дом. Фото: Карен Даллакян.
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Прихватывает ноги острыми зубами, рвет мягкие игрушки — это про спасенного львенка Симбу, которого лечит челябинский ветврач Карен Даллакян. Недавно он, жертва сочинского фотографа-живодера, качался между жизнью и смертью. Сейчас перебитые мучителями задние лапы заживают, пролежни на суставах затягиваются.

В Пасху львенок вдруг прошел на вихляющихся лапах первые 15 метров. Сейчас он старается даже подпрыгнуть. Правда, пока быстро устает.

Выздоравливающему Симбе в приюте отвели теплую комнатку. Но хищнику в ней тесно. Потому нужно строить уличный вольер — металлическое ограждение по кругу или по периметру с палаткой-шатром над ним на случай дождя и для тенька в солнцепек. На летний дом льва нужно примерно 87 тыс. руб. Плюс, на всей территории приюта нужно проводить ремонт.

— В четверг, 23 апреля, проводим видеоконференцию с коллегами из ЮАР — ветврачами-ортопедами. Поговорим о лечении искалеченных лап: наш лев должен ходить и бегать, — говорит Карен. — Аппетит у малыша отличный, но «диетический стол» пока не отменяли. Индейка, молоко, изредка — говядина.

Львенок Симба в Челябинске начал самостоятельно ходить.

Как помочь с постройкой домика для Симбы:

Реквизиты Фонда зоозащиты «Спаси меня!»:

Карта СБ 4276721137027496 (тел 89525100008)

Пей-пал: dallakyan_vacha@mail.ru

Для организаций:

Наши банковские реквизиты:

Фонд зоозащиты «Спаси меня» ИНН 7447040800 КПП 744701001

Р/с 40703810124120000313

ФИЛИАЛ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Екатеринбург г. Екатеринбург

БИК 046577446

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ИСТОЧНИК KP.RU

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