Спасенному в Челябинске львенку Симбе нужен дом

22 Апр 2020 2020-04-22T17:16:57+03:00

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Прихватывает ноги острыми зубами, рвет мягкие игрушки — это про спасенного львенка Симбу, которого лечит челябинский ветврач Карен Даллакян. Недавно он, жертва сочинского фотографа-живодера, качался между жизнью и смертью. Сейчас перебитые мучителями задние лапы заживают, пролежни на суставах затягиваются.

В Пасху львенок вдруг прошел на вихляющихся лапах первые 15 метров. Сейчас он старается даже подпрыгнуть. Правда, пока быстро устает.

Выздоравливающему Симбе в приюте отвели теплую комнатку. Но хищнику в ней тесно. Потому нужно строить уличный вольер — металлическое ограждение по кругу или по периметру с палаткой-шатром над ним на случай дождя и для тенька в солнцепек. На летний дом льва нужно примерно 87 тыс. руб. Плюс, на всей территории приюта нужно проводить ремонт.

— В четверг, 23 апреля, проводим видеоконференцию с коллегами из ЮАР — ветврачами-ортопедами. Поговорим о лечении искалеченных лап: наш лев должен ходить и бегать, — говорит Карен. — Аппетит у малыша отличный, но «диетический стол» пока не отменяли. Индейка, молоко, изредка — говядина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/774060" frameborder="0"></iframe> Львенок Симба в Челябинске начал самостоятельно ходить.

Как помочь с постройкой домика для Симбы:

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ИСТОЧНИК KP.RU