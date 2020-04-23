Рестораны Челябинска жалуются на жадность агрегаторов доставки еды

23 Апр 2020 2020-04-23T06:36:16+03:00

У ресторанов есть собственная доставка, но людям проще заказать еду у агрегаторов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Даже в кризис они забирают себе до трети выручки

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Заведения общепита готовят письмо губернатору области Алексею Текслеру. Владельцы местных кафешек и ресторанов возмущены позицией агрегаторов доставки, которые забирают у них до трети конечной стоимости заказа.

— От имени рестораторов Челябинска просим помочь в снижении процентной ставки на доставку еды из ресторанов и кафе от агрегаторов «Яндекс еда», и «Delivery Club». 30-35 процентов — это настоящий грабеж в условиях такой сложной ситуации. У ресторанов и кафе рентабельность от 15 до 30%, а сейчас рентабельность почти ноль, а у кого-то меньше нуля, — говорит владелица авторских кондитерских «БонБон» и ресторанов «Редактор» и Tortillas & Grill Татьяна Заславская.

Адекватным процентом с доставки для агрегаторов ресторатор считает 15%.

Раньше рестораторы мирились с таким процентом, потому что доставка еды не составляла основной заработок в заведениях общепита. А теперь бизнесменам приходиться сохранять штат и нести бремя коммунальных расходов при упавшем спросе.

— Агрегаторы демонстрируют лояльность ресторанам, но это не так. «Delivery» пообещал 0% с доставки до 1 июля, но игнорирует подписание договоров. А «Яндекс» делает скидки ресторанам, открывшимся после 15 марта 2020 года, то есть не делает скидки никому, — возмущаются рестораторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU