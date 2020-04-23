Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 23 апреля 2020 года: регион бьет все немыслимые рекорды

23 Апр 2020 2020-04-23T10:37:29+03:00

Все анализы на коронавирус делают, не вывозя образцы за пределы нашего региона. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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За минувшие сутки выявлено рекордное количество зараженных коронавирусом в Челябинской области случаев. Диагноз подтвердился у 57 человек. Самый большой очаг распространения находится в Златоусте.

— За последние сутки у нас резкий прирост заболевших коронавирусом. Речь идет о 57 новых зараженных, из них 44 человека — пациенты одной из больниц Златоуста, где было допущено грубое нарушение мер безопасности. Сейчас больничный корпус закрыт на карантин, — рассказал во время традиционного брифинга губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Последние новости по коронавирусу в Челябинске на утро 23 апреля 00:00 00:00

На госпитализации остается 128 человек:

Ашинский район — 2, Бреды — 2, Верхний Уфалей — 4, Златоуст — 50, Катав — Ивановский район — 2, Кизильский район — 2, Копейск — 2, Коркинский район — 1, Красноармейский район — 2, Кусинский район — 1, Магнитогорск — 22, Миасс — 2, Сосновский район — 1, Трехгорный — 2, Троицкий городской округ — 1, Уйский район — 1, Усть-Катав-1, Челябинск — 23, Чебаркульский район — 2, другие субъекты РФ — 6 человек.

Выздоровели 43 человека (+5 за сутки).

Инфографика: Эдуард Фадюшин

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ИСТОЧНИК KP.RU