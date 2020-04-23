Проект высокоскоростной магистрали Екатеринбург-Челябинск заморозили из-за коронавируса

23 Апр 2020 2020-04-23T14:03:46+03:00

Участники проекта решили сосредоточить свои силы на преодолении социально-экономического кризиса

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Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Екатеринбург-Челябинск заморожен. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщила пресс-служба хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль».

— Из-за коронавируса участникам проекта необходимо пересмотреть свои приоритеты и перераспределить свои ресурсы, чтобы преодолеть социально-экономический кризис. Поэтому, к сожалению, мы замораживаем проект, — говорится в сообщении пресс-службы.

В послании отмечается, что команда проекта достигла значительных результатов: заманчивая идея стала частью стратегического планирования России. Проект привлек отечественных и международных партнеров. Расчеты инвестиций получили положительное заключение от одного из мировых лидеров рынка консалтинга.

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— Уверены, что после стабилизации ситуации в стране, проект вновь встанет на повестке дня, и новая команда даст новый импульс его развитию, — замечает команда проекта.

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ИСТОЧНИК KP.RU