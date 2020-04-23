Символ пяти дорог появится неподалеку от аэропорта в Челябинске

23 Апр 2020 2020-04-23T14:30:30+03:00

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Участок автодороги Аэропорт — Бродокалмакский тракт благоустроят в Челябинске. Изначально работы планировали провести к саммитам ШОС и БРИКС, которые планировали провести летом этого года на Южном Урале. Саммиты отменили, но город все же приводят в прядок.

— В рамках государственного контракта будет благоустроен сквер у аэропорта, пешеходная часть моста у Черной речки и развязка-кольцо на ЧМЗ. Кроме того, мы установим стелу — символ пяти дорог — со стороны аэропорта, — рассказал начальник производственного отдела ИК-2 Ильдар Арсланов.

Исправительная колония № 2 получила контракт на выполнение части этих работ.

Работа по контракту позволит колонии строгого режима организовать 40 дополнительных рабочих мест для осужденных. Это поможет им после освобождения легче вернуться к нормальной жизни.

— Сейчас заключенные завершают монтаж металлоконструкций — это подставки под клумбы. Также в колонии будет изготовлена несущая конструкция для установки медиаэкрана, пандусы, урны и скамейки. Надеемся, что все это сохранится на долгие годы, ведь все делаем качественно и на совесть, — замечают в колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU