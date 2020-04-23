Прошел срок службы: в Челябинском парке демонтируют колесо обозрения
В этом году без обзорной точки: в челябинском горсаду имени Пушкина начали демонтаж колеса обозрения. При этом, как отмечает руководство парка, это лишь первый аттракцион, который скоро исчезнет с места притяжения.
Причина демонтажа банальная — конструкции уже очень старые и не подлежат качественному ремонту из-за чего могут быть опасными для посетителей. То же колесо обозрения, которое не работало уже в 2019 году, стоит в парке уже 40 лет. Окончательно пространство отчистят уже 27 апреля. Детскую площадку «Лукоморье» также освободят от аттракционов, правда, только в 2021 году.
Как добавили в пресс-службе горсада, пространство не будет пустовать. Однако чем, заменят колесо и когда пока неизвестно. Сейчас руководство парка ищут инвесторов, которые будут заинтересованы в аренде.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
ИСТОЧНИК KP.RU