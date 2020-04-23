Туризм под все интересы: сервис от челябинских программистов поможет отдыхающим

23 Апр 2020 2020-04-23T19:15:33+03:00

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«Анализ цифрового следа туриста» — именно такой необычный проект от южноуральских программистов сможет помочь привлечь путешественников в Челябинскую область. Сервис подскажет популярные направления для внутреннего туризма.

Как сообщает издание «Южноуральская панорама», это совместная разработка министерства информационных технологий и связи области, Центра развития туризма региона и программистов из компании Iskra two. Сервис позволяет анализировать турпоток из других регионов страны, при этом сортируя путешественников по различным параметрам. Как рассказали в областном мининформсвязи, такое решение поможет качественно развить туристическую сферу на Южном Урале.

— Основная цель приложения — продвижение природных красот региона, знакомство фанатов путешествий с туруслугами, которые они могут получить. К примеру, планируем в соцсетях презентовать горнолыжные центры Южного Урала. Благодаря приложению мы сразу видим, в каком регионе России больше молодых людей, увлекающихся активным отдыхом, с солидным доходом, — цитирует издание директора Центра развития туризма Челябинской области Дмитрия Столбова.

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ИСТОЧНИК KP.RU