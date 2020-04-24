Трех сотрудников ЧМК судят за сброс химических вод в реку Миасс в Челябинске
Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении трех сотрудников ЧМК, по вине которых опасные сточные воды попали в реку Миасс. Речь идет о начальнике управления природоохранной деятельности, его заме и главном инженере завода.
— По версии следствия, в результате умышленного преступного бездействия обвиняемых комбинат с октября 2017 по ноябрь 2018 года сбросил в водоем сточные воды с повышенным содержанием загрязняющих веществ. Это привело к загрязнению окружающей среды и реки Миасс, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Размер ущерба составляет около 260 млн. рублей.
В счет погашения ущерба уже наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 20 млн. рублей. Кроме того, ЧМК пришлось провести работы в целях устранения выявленных нарушений и уменьшения вредного воздействия на окружающую среду на сумму свыше 100 млн. рублей.
Также в суде рассматривается иск челябинского природоохранного прокурора о взыскании с предприятия ущерба, причиненного окружающей среде, в пользу муниципальных образований Челябинск и Красноармейский район.
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ИСТОЧНИК KP.RU