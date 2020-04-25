Семейную пару с коронавирусом принудительно госпитализировали в Челябинске

25 Апр 2020 2020-04-25T08:53:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Ленинский районный суд Челябинска рассмотрел два административных исковых заявления о принудительной госпитализации горожан с коронавирусом. Речь идет о заразившихся супругах. Они прилетели из Москвы и сдали тест еще в аэропорту. Он оказался положительный. Но семейная пара отказалась ложиться в больницу. Надо понимать, что такое отношение опаасно не только для них самих, но и для окружающих людей.

Иск поступил от Управления Роспотребнадзора по Челябинской области. Слушание дела состоялось 24 апреля.

— Решениями суда данные административные иски удовлетворены. Двое жителей Челябинска будут принудительно госпитализированы в инфекционное отделение городской клинической больницы №9, — сообщили в Ленинском районном суде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU