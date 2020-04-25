2020-04-25T08:53:23+03:00
Общество

Семейную пару с коронавирусом принудительно госпитализировали в Челябинске

Супруги отказывались лечиться
Ирина КАРЕЛИНА
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Семейную пару с коронавирусом принудительно госпитализируют в ЧелябинскеСемейную пару с коронавирусом принудительно госпитализируют в ЧелябинскеФото: Валентина ВАГАНОВА
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Ленинский районный суд Челябинска рассмотрел два административных исковых заявления о принудительной госпитализации горожан с коронавирусом. Речь идет о заразившихся супругах. Они прилетели из Москвы и сдали тест еще в аэропорту. Он оказался положительный. Но семейная пара отказалась ложиться в больницу. Надо понимать, что такое отношение опаасно не только для них самих, но и для окружающих людей.

Иск поступил от Управления Роспотребнадзора по Челябинской области. Слушание дела состоялось 24 апреля.

— Решениями суда данные административные иски удовлетворены. Двое жителей Челябинска будут принудительно госпитализированы в инфекционное отделение городской клинической больницы №9, — сообщили в Ленинском районном суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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