Семейную пару с коронавирусом принудительно госпитализировали в Челябинске
Ленинский районный суд Челябинска рассмотрел два административных исковых заявления о принудительной госпитализации горожан с коронавирусом. Речь идет о заразившихся супругах. Они прилетели из Москвы и сдали тест еще в аэропорту. Он оказался положительный. Но семейная пара отказалась ложиться в больницу. Надо понимать, что такое отношение опаасно не только для них самих, но и для окружающих людей.
Иск поступил от Управления Роспотребнадзора по Челябинской области. Слушание дела состоялось 24 апреля.
— Решениями суда данные административные иски удовлетворены. Двое жителей Челябинска будут принудительно госпитализированы в инфекционное отделение городской клинической больницы №9, — сообщили в Ленинском районном суде.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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