Жителей ЗАТО в Челябинской области предупредили о возможном закрытии границ из-за коронавируса

25 Апр 2020 2020-04-25T10:42:32+03:00

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Из-за обострения ситуации с коронавирусом в Челябинской области, глава Трехгорного попросил жителей ЗАТО воздержаться от поездок за город.

— Все ранее выданные разрешения на выезд из города действуют при сохранении ранее указанных обоснованных причин для получения разрешения. В случае ухудшения ситуации возможно усиление режима выезда из города, — гласит информация на официальной странице мэрии ЗАТО в ВК. — Это рекомендации руководства ГК «Росатом» и губернатора Челябинской области. Мы должны четко понимать: если в нашем городе заболеют врачи, то других специалистов мы не получим, и тогда случится непоправимое. А также необходимо не допустить заражение сотрудников предприятия, что может привести к нарушению работы предприятия ГК «Росатом».

Ранее глава Трехгорного Евгений Сычев рассказал о двух заболевших в Трехгорном, которых привезли в Челябинск.

— Два жителя города с коронавирусом — 74-летний мужчина и 71-летняя женщина — госпитализированы в одну из больниц Челябинска. Их состояние удовлетворительное, — говорит Сычев. — Члены семьи заболевших также находятся в удовлетворительном состоянии. Их тесты показали отрицательный результат. Также проведено тестирование медработников, которые контактировали с этими пациентами. Они не заразились. Но тем не менее они сейчас находятся в режиме изоляции и через 10 дней повторно сдадут анализы на коронавирусную инфекцию.

Также глава города заметил, что в соцсетях сейчас много негатива в сторону заболевшей семьи.

— Считаю, что эти оскорбления и нападки абсолютно неправомерны. Так делать не нужно. Эти люди ни в чем не виноваты. Ситуация сложилась в силу объективных обстоятельств.

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ИСТОЧНИК KP.RU