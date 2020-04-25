30 контактных: у жителя Магнитогорска с черепно-мозговой травмой обнаружили коронавирус
В городском штабе по борьбе с СOVID-19 рассказали о том, что в больницу Магнитогорска привезли пациента с коронавирусом: пьяного и с черепно-мозговой травмой. Бригада скорой забрала его с улицы. Мужчину определили в реанимацию. Там у одного из пациентов обнаружили коронавирус. У новенького также оказалось это заболевание. У его соседей по палате результаты теста отрицательные.
Всего по этому случаю сдали анализы 30 контактных. У 24-х из них результат отрицательный. Остальным ответ еще не пришел.
— Всех заболевших доставили на госпитальную базу в ГБ №1 Магнитогорска, — сообщает городской оперштаб по борьбе с COVID-19.
— Сотрудники скорой были оснащены средствами индивидуальной защиты. После контакта с больным коронавирусом они были помещены на 14-дневную самоизоляцию. В настоящее время находятся дома, чувствуют себя хорошо. Признаков заболевания нет. Ждем результаты анализов, — рассказал главврач станции скорой помощи Александр Шумков.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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