Военные на карантине: танковый полк в Челябинской области объявил об изоляции из-за коронавируса

25 Апр 2020 2020-04-25T13:55:59+03:00

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В Чебаркульском военном гарнизоне дважды в день проводят дезинфекцию, у всех входящих проверяют температуру. Часть военнослужащих 239-го танкового полка изолировали. Один из них сообщил, что контактировал с родственником, который, как потом оказалось, заражен коронавирусной инфекций. Сейчас за военными круглосуточно наблюдают врачи. Ни у кого из контактных признаков болезни нет. Но они будут находиться на карантине 14 дней.

В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что локализовали потенциальный очаг заражения коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU