Пенсионерка из Челябинска прилетела в Москву и умерла от коронавируса

25 Апр 2020 2020-04-25T17:06:42+03:00

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Этот случай не попадет в статистику смертей от коронавируса в Челябинской области, так как произошел на территории Москвы. Но женщина была именно челябинкой. А в столицу прилетела только погостить — к детям. Об этом рассказал на своей странице в Facebook лично знавший ее журналист Андрей Попов.

— Умерла Ольга Александровна, наша первый председатель ТСЖ. Умерла в Москве, ездила к детям. На пенсии. Родственникам даже не показали тело. Кремировали, отдали прах. Это первый в моем близком окружении человек, умерший от коронавируса, — написал Андрей в соцсети.

Напоминаем, что коронавирус особенно опасен для людей пожилого возраста. А в Москве сейчас ситуация с COVID-19 куда более напряженная, чем в нашем регионе.

Скрин сообщения в facebook.

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ИСТОЧНИК KP.RU