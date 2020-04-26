Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 26 апреля 2020 года: плюс 58 новых случаев и новая смерть

26 Апр 2020 2020-04-26T11:03:55+03:00

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Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 26 апреля 2020 года: 368 случаев заболевания COVID-19 (плюс 58 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

Как сообщил региональный минздрав, среди новых подтверждений — 37 человек по Златоусту (это пациенты, сотрудник горбольницы, закрытой на карантин; контактные с заболевшими).

В воскресенье, 26 апреля, в Златоусте работают специальные бригады, сформированные из врачей и фельдшеров из Челябинска, Миасса и Златоуста. Их задача: медицинское обследование всех граждан второго круга контактов на дому.

47 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Умер за прошедшие сутки один человек. Этот пациент находился в терминальной стадии онкологического заболевания, сопутствующим стал COVID-19. Всего смертей, где коронавирус стал сопутствующим, в регионе три.

Заболевших в Челябинской области — 317 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU