В Челябинске хозяин фитнес-клуба собирается на пикет
Владимир Филь, владелец челябинского фитнес-клуба Х-pride, на грани разорения. В режим самоизоляции работа организаций сферы спортивно-оздоровительной индустрии в регионе парализована.
Убытки предпримателя — около 80 тыс. руб. в месяц. Доходы падают с марта: уже тогда посетителей стало меньше.
Филь намерен выйти с пикетом к зданию правительства Челябинской области, сообщает chel.dk.ru. С собой он принесет коллективное обращение на имя губернатора от коллег по цеху.
Чтобы не разориться, он просит власти разрешить сфере спортиндустрии работать и во время карантина. Организовать занятия, уверен Филь, можно так, чтобы не дать COVID-19 распространяться. При этом, предприниматель не хочет работать втихаря, как многие уже делают.
— Я хочу платить налоги, хочу, чтобы экономика России не рушилась. Среди всех моих знакомых, слава богу, нет ни одного зараженного, и все они могли бы заниматься, — говорит владелец спортклуба.
На пикет с Филем выйдут члены его семьи и юрист.
Владимир Филь уверен: работу залов можно организовать так, чтобы не дать инфекции распространяться. Фото: Архив героя публикации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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