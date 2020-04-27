Плюс девять: в Екатеринбурге приземлились южноуральские туристы из ОАЭ

27 Апр 2020 2020-04-27T07:39:18+03:00

Одна из туристок решила остаться на обсервации в Екатеринбурге. Фото: Wikipedia

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Своих не бросаем: 26 апреля, в аэропорту «Кольцово» прибыл чартерный рейс из Объединенных Арабских Эмиратов с туристами из Челябинской области. Всего на борту оказалось девять южноуральцев.

Прилетевших уже ждали бригады регионального минздрава и Роспотребнадзора. При этом, только восемь туристов решили отправиться в Челябинскую область. Их разместят в санатории «Изумруд». Девятая туристка решила остаться в екатеринбуржском обсерваторе — вероятно из-за беременности.

При этом ранее сообщалось о 21 южноуральце. Мы уточнили в пресс-службе губернатора, почему на Родину из Дубая вернулись всего девять.

— Причины могут быть разные, от «не поеду, передумал» до самочувствия. Может, кто-то не прошел на вылете фильтр с измерением температуры. Пока не знаем, — сказала корреспонденту КП-Челябинск руководитель Управления пресс-службы правительства Челябинской области Мария Хворостова.

Жительница Челябинска, вернувшаяся из Таиланда, попала в обсерватор 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU