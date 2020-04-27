Новые случаи заражения коронавирусом в Челябинской области: очаг в Златоусте продолжает «полыхать»
45 новых случаев заражения коронавирусом в Челябинской области зарегистрированы за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области. Всего 413.
— Среди новых подтверждений — 16 человек по Златоусту, — озвучили в ведомстве. — Двое жителей Башкортостана переведены в больницу по месту прописки, в соседний регион.
Лечение проходят 361 человек. Всего выписанных — 47. Умерло — 3 человека, причина смерти пациентов — онкология, сопутствующим заболеванием стал COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU
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