Новые случаи заражения коронавирусом в Челябинской области: очаг в Златоусте продолжает «полыхать»

27 Апр 2020 2020-04-27T08:38:26+03:00

45 человек пополнили статистику новых случаев заражения коронавирусом в Челябинской области

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45 новых случаев заражения коронавирусом в Челябинской области зарегистрированы за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области. Всего 413.

— Среди новых подтверждений — 16 человек по Златоусту, — озвучили в ведомстве. — Двое жителей Башкортостана переведены в больницу по месту прописки, в соседний регион.

Лечение проходят 361 человек. Всего выписанных — 47. Умерло — 3 человека, причина смерти пациентов — онкология, сопутствующим заболеванием стал COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU