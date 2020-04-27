2020-04-27T08:38:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Челябинской области: очаг в Златоусте продолжает «полыхать»

45 человек пополнили статистику новых случаев заражения коронавирусом в Челябинской области
Ирина ФАДЮШИНА
Поделиться:
47 из 413 заболевших выздоровели47 из 413 заболевших выздоровелиФото: Валентина ВАГАНОВА
Изменить размер текста:

45 новых случаев заражения коронавирусом в Челябинской области зарегистрированы за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области. Всего 413.

— Среди новых подтверждений — 16 человек по Златоусту, — озвучили в ведомстве. — Двое жителей Башкортостана переведены в больницу по месту прописки, в соседний регион.

Лечение проходят 361 человек. Всего выписанных — 47. Умерло — 3 человека, причина смерти пациентов — онкология, сопутствующим заболеванием стал COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Челябинский недострой, на котором летом погиб подросток, огородят забором
«Прогноз благоприятный»: когда в Челябинске отключат отопление
Владелец автозаправки, взорвавшейся перед Новым годом в Челябинской области, скрыл недостатки оборудования
С нами работает известный клубный диджей: челябинка в Таиланде помогает местным как волонтер
«Его уже открывали»: жительница Челябинска купила в магазине начатый антисептик
Новые случаи заражения коронавирусом в Челябинской области: очаг в Златоусте продолжает «полыхать»
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 27 апреля 2020 года увеличилось до 81
Завязка для фильма: в Челябинске задержали пьяного водителя, врезавшегося в такси
Плюс девять: в Екатеринбурге приземлились южноуральские туристы из ОАЭ
В ЮУрГУ прошла презентация книги о Великой Победе
Следите за временем: в Челябинске изменили расписание автобусов в аэропорт
Инвестиции во время карантина: как выбрать стратегию в режиме самоизоляции
Восьмерых будущих охранников выбросили на дороге в Магнитогорске
Челябинцев возмутила цена на маски: 1500 руб. за штуку
Челябинские предприниматели приковывают антисептик на цепь