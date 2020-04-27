2020-04-27T11:45:02+03:00
Общество

Бригада скорой из Челябинска отправлена на карантин

У фельдшеров и водителя температура и заложенность в груди
Лидия ПЕСКОВА
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Медики постоянно находятся в зоне риска.Медики постоянно находятся в зоне риска.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Ближе всех к больным коронавирусом в эти дни медики. И при малейшем подозрении на ковид их отправляют на карантин. В Металлургическом районе Челябинска от работы отстранили бригаду скорой в полном составе. У фельдшеров и водителя появились температура и заложенность в груди.

— У работников скорой были признаки ОРВИ, в связи с чем они были отстранены от работы, как и сотрудники любых других организаций. Члены бригады отправлены домой под медицинское наблюдение. Учитывая, что эти люди работники скорой помощи, их протестируют на коронавирус. Это необходимые меры предосторожности, — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Решение о допуске к работе начальник подстанции скорой помощи примет после того, как придут результаты анализов. К тому же медики должны поправиться.

Напомним, на утро 27 апреля в больницах Челябинска остаются 82 зараженных COVID-19. Всего с начала эпидемии по области зафиксировано 413 случаев заражения, 45 из них — за последние сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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