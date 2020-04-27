2020-04-27T14:43:08+03:00
Общество

Весенний призыв в Челябинской области пройдет без выпускников школ

Военкоматы делают ставку на потерявших отсрочку
Ирина ГОЛЛАЙ
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На комиссию школьников решили не вызывать.На комиссию школьников решили не вызывать.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Эпидемия коронавируса сдвинула сроки призыва в армию. Вместо 1 апреля призывные комиссии в военкоматах откроются только 6 мая. Отправлять новобранцев в войска планируют после 20 мая. При этом школьникам можно не волноваться — все получат отсрочку.

— В этом году мы решили даже не приглашать их на призывную комиссию, чтобы в военкоматах не было толп. Что касается отсрочки, ежегодно все выпускники школ получают ее до осени, чтобы спокойно поступать в училища, техникумы и вузы, — рассказал КП-Челябинск начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу комиссариата Челябинской области Андрей Пашкин.

По словам военных, ставка этой весной будет сделана на потерявших отсрочку и на тех, кто заканчивает учиться по профессиональным программам в учреждениях начального, среднего и высшего образования. Доля таких призывников в общей массе набора достигает 70%.

— Нам не нужны просто солдаты со штыком наперевес. В армии востребованы молодые специалисты. Всем вчерашним школьникам мы дадим шанс поступить. Призывать их мы будем в последнюю очередь, — говорит Андрей Пашкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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