Весенний призыв в Челябинской области пройдет без выпускников школ

27 Апр 2020 2020-04-27T14:43:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Эпидемия коронавируса сдвинула сроки призыва в армию. Вместо 1 апреля призывные комиссии в военкоматах откроются только 6 мая. Отправлять новобранцев в войска планируют после 20 мая. При этом школьникам можно не волноваться — все получат отсрочку.

— В этом году мы решили даже не приглашать их на призывную комиссию, чтобы в военкоматах не было толп. Что касается отсрочки, ежегодно все выпускники школ получают ее до осени, чтобы спокойно поступать в училища, техникумы и вузы, — рассказал КП-Челябинск начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу комиссариата Челябинской области Андрей Пашкин.

По словам военных, ставка этой весной будет сделана на потерявших отсрочку и на тех, кто заканчивает учиться по профессиональным программам в учреждениях начального, среднего и высшего образования. Доля таких призывников в общей массе набора достигает 70%.

— Нам не нужны просто солдаты со штыком наперевес. В армии востребованы молодые специалисты. Всем вчерашним школьникам мы дадим шанс поступить. Призывать их мы будем в последнюю очередь, — говорит Андрей Пашкин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU