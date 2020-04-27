Стали известны результаты тестов на COVID-19 туристов, вернувшихся из Турции

27 Апр 2020 2020-04-27T15:50:07+03:00

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Туристы из Турции, вернувшиеся в Челябинск 21 апреля, получили результаты тестов на COVID-19. Итоги обследования озвучил в понедельник, 27 апреля, губернатор Алексей Текслер.

— Анализы всех туристов из Турции отрицательные. Это, конечно, хорошая новость. Нет ни одного положительного результата теста на коронавирус и у тех, кто вернулся из-за границы раньше и провел карантинный срок в обсерваторе. Мы принимаем всех наших туристов, работаем с федеральным штабом, обеспечиваем их доставку в регион со всеми мерами предосторожности. И работы продолжим.

Самолет из Турции, напомним, прилетел 21 апреля, в Кольцово. На его борту находились 34 жителя Челябинской области. Две недели они проведут в обсерваторе на Шершнях.

Накануне в Кольцово приземлился борт из ОАЭ с девятью туристами из нашего региона. Одна пассажирка чартерного рейса осталась в обсерваторе Екатеринбурга. Восемь человек ждет карантин в Челябинске.

— Сегодня вечером в Новосибирске приземлится борт из Вьетнама. На борту три южноуральца. Мы их так же сопроводим в один из обсерваторов Челябинской области. Есть ожидание по одному рейсу из Еревана. Работа идет постоянно, — пояснил Текслер.

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ИСТОЧНИК KP.RU