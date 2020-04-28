2020-04-28T06:21:23+03:00
Коронавирус Covid-19

На железнодорожном вокзале в Челябинске развернули палатки для тестирования на коронавирус

Анализ могут сдать пассажиры, прибывшие столичными поездами
Валентина ВАГАНОВА
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Ежедневно на железнодорожный вокзал Челябинска прибывает около ста пассажиров из Москвы и Санкт-Петербурга. Фото: Южно-Уральское ЛУ МВД России на транспорте.Ежедневно на железнодорожный вокзал Челябинска прибывает около ста пассажиров из Москвы и Санкт-Петербурга. Фото: Южно-Уральское ЛУ МВД России на транспорте.
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На площади перед железнодорожным вокзалом Челябинска появились палатки, где можно сдать тесты на COVID-19. Медработники измеряют у прибывших из Москвы или Санкт-Петербурга температуру и проводят тестирование на наличие коронавируса.

— После медицинских процедур сотрудники Роспотребнадзора вручают пассажирам предписание об обязательной двухнедельной самоизоляции. Так за понедельник, 27 апреля, было обследовано 94 пассажира, — рассказали в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

На площадке дежурят транспортные полицейские. Они разъясняют пассажирам необходимость соблюдения самоизоляции и призывают оставаться дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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