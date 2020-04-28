На железнодорожном вокзале в Челябинске развернули палатки для тестирования на коронавирус
На площади перед железнодорожным вокзалом Челябинска появились палатки, где можно сдать тесты на COVID-19. Медработники измеряют у прибывших из Москвы или Санкт-Петербурга температуру и проводят тестирование на наличие коронавируса.
— После медицинских процедур сотрудники Роспотребнадзора вручают пассажирам предписание об обязательной двухнедельной самоизоляции. Так за понедельник, 27 апреля, было обследовано 94 пассажира, — рассказали в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.
На площадке дежурят транспортные полицейские. Они разъясняют пассажирам необходимость соблюдения самоизоляции и призывают оставаться дома.
Репортаж из красной зоны: как лечат больных COVID-19 в «челябинской Коммунарке»
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ИСТОЧНИК KP.RU
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