На железнодорожном вокзале в Челябинске развернули палатки для тестирования на коронавирус

28 Апр 2020 2020-04-28T06:21:23+03:00

Ежедневно на железнодорожный вокзал Челябинска прибывает около ста пассажиров из Москвы и Санкт-Петербурга. Фото: Южно-Уральское ЛУ МВД России на транспорте.

Изменить размер текста: A A

На площади перед железнодорожным вокзалом Челябинска появились палатки, где можно сдать тесты на COVID-19. Медработники измеряют у прибывших из Москвы или Санкт-Петербурга температуру и проводят тестирование на наличие коронавируса.

— После медицинских процедур сотрудники Роспотребнадзора вручают пассажирам предписание об обязательной двухнедельной самоизоляции. Так за понедельник, 27 апреля, было обследовано 94 пассажира, — рассказали в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

На площадке дежурят транспортные полицейские. Они разъясняют пассажирам необходимость соблюдения самоизоляции и призывают оставаться дома.

Репортаж из красной зоны: как лечат больных COVID-19 в «челябинской Коммунарке» 00:00 00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU