Жительница Магнитогорска устроила вечеринку в баре во время режима самоизоляции

28 Апр 2020 2020-04-28T06:36:28+03:00

И похвасталась этим в соцсети

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Не смотря на запреты, некоторые увеселительные заведения в Челябинской области продолжают работать. На один из баров Магнитогорска пожаловался местный житель.

— Бар плевал на все запреты и проводит день рождения какой-то мажорки. А они там далеко не вдвоем. Хотели тихо провести, а получилось громко: в сторисы выложили, везде всем все показали. А надзорным органам все равно. Как так?! Я в ярости! — написал житель Магнитогорска в группе «Черное&Белое Магнитогорск» и выложил фото с вечеринки, которые скопировал из инстаграма именинницы.

На одном из снимков девушки позируют с бокалами вина. Именинница подписала: «Карантин. Апрель». На видео можно насчитать около двух десятков гостей.

По словам одной из подписчиков паблика, родители нескольких участниц вечеринки — врачи.

— Уж им то не знать о мерах профилактики распространения заразы! — написала Мария.

— А что, так можно было? Тоже внесла предоплату за банкет в апреле. Ресторан закрыт по закону. Теперь нервы с владельцами зала мотаем, как вернуть предоплату. Оказывается, можно было наплевать на закон и отметить юбилей?! — написала Валерия Буныгина.

— Можно, но не всем, как мы видим, — ответила ей Алевтина Егорова.

Большинство комментаторов осудило не девушек на фото, а автора поста. Мол, завидует, вот и жалуется на молодежь.

— Заведение не работает. А на фото мы видим группу лиц, решивших самоизолироваться в помещении бара! — написал Андрей Стариков.

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ИСТОЧНИК KP.RU